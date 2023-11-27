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Врач Мифтахова: несоблюдение постельного режима повышает риск осложнений ОРВИ

1:32
Здоровье

Врач-терапевт BestDoctor, Дарья Мифтахова, подчеркивает, что постельный режим является неотъемлемой частью лечебно-охранительного режима при лечении ОРВИ и гриппа. Особенно важен покой и отсутствие физической активности в период повышенной температуры тела, так как высокая температура может негативно влиять на работу сердечно-сосудистой системы. Не соблюдение режима покоя во время заболевания увеличивает риск развития осложнений как основного заболевания (гайморит, пневмония, отит, бронхит, ангина), так и сопутствующих заболеваний (ухудшение течения сердечно-сосудистых заболеваний).

Врач Мифтахова: несоблюдение постельного режима повышает риск осложнений ОРВИ
Фото: Openverse by foshydog is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Врач также подчеркивает, что соблюдение изоляции в период ОРВИ помогает предотвратить распространение вирусной инфекции. При неосложненном ОРВИ изоляция рекомендуется в течение первых 5-7 дней, а при осложненном — сроки определяются длительностью терапии и исчезновением основных симптомов.

Терапевт также указывает, что в период постельного режима происходит дезадаптация физической формы, и после возвращения к привычной физической активности могут возникнуть различные симптомы, такие как одышка, учащенное сердцебиение, потливость, слабость. Поэтому важно адекватно восстанавливать физическую активность, начиная с горизонтальной активности и постепенно переходя к вертикальной, чтобы избежать этих симптомов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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