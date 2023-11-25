Физический труд повышает риск развития болезни Альцгеймера

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Колумбийского университета провели исследование, выявив связь между тяжелым физическим трудом и развитием деменции. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Lancet Regional Health – Europe.

Фото: Openverse by Diari La Veu is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Согласно опубликованным данным, люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, более подвержены старческой деменции. В рамках исследования участвовали 7 тысяч человек в возрасте от 33 до 65 лет, на которых ученые наблюдали несколько лет. По результатам исследования у 92 участников была выявлена деменция, а у 2407 обнаружены небольшие когнитивные нарушения.

Авторы исследования отметили, что риск развития болезни Альцгеймера выше у тех, кто занимается "стоячей" работой, такой как продавцы, медицинский персонал, животноводы и фермеры. В итоге ученые пришли к выводу, что люди, зарабатывающие себе на жизнь физическим трудом, подвержены деменции в большей степени, чем работники, занятые умственным трудом.