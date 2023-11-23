Эксперт рассказала о причинах, которые вызывают сухость и раздражение кожи стоп в холодное время года

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперт Pravda. Ru, врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева рассказала о причинах, которые вызывают сухость и раздражение кожи стоп в холодное время года.

Фото: freepik.com

"Сниженная влажность во время мороза на улице приводит к потере воды из кожи, плюс спазм сосудов. Спазм сосудов от холода приводит к тому, что меньше жидкости поступает в кожу. Второе, когда домой возвращаетесь, это батареи. Они всю кожу высушивают, в частности, кожу пяток. А если у человека какие-то проблемы с грибком, дополнительная сухость может обостриться", — считает медик.

Дополнительным фактором сухости и шелушения зимой кожи стоп специалисты называют подогрев пола и хождение дома босиком.

При определении причин сухости кожи нужно принимать во внимание и другие факторы, говорит Скорогудаева.

"Причин, которые вызывают сухость кожи, много: дефицит микроэлементов, в частности, железа, дефицит йода, цинка, витаминов А, D и группы B — это может быть одной из причин возникновения гипотериоза. Сам гипотиреоз, это состояние, когда мало вырабатывается гормонов щитовидной железы. Но, это уже болезнь, которую лечить надо. И она будет проявляться не только зимой. Если у человека все нормально было летом, осенью и весной, а только зимой сохнет кожа, скорее всего, это вряд ли связано с щитовидной железой", — пояснила эксперт.

Чтобы точно определить причину проблем с кожей стоп: сухой воздух, дефицит полезных веществ в организме, или даже инфекция и грибок, дерматолог советует обращаться в лечебное учреждение.

Сухая кожа стопы