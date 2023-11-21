Ученые Австралии назвали причину, из-за которой у взрослых появляется заикание

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Австралии выявили ген, ответственный за возникновение заикания у взрослых. Исследование, проведенное специалистами из Мельбурнского университета, включало в себя анализ 27 членов четырехпоколенной австралийской семьи, из которых 13 человек страдали от заикания. Согласно данным, заикание затрагивает примерно 5% детей и 1% взрослого населения по всему миру, сообщает ufatime.ru.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under CC BY-NC 2.0.

Ранее известно было о четырех генах, связанных с развитием заикания. Однако ученые выявили важное участие пятого гена, обозначенного как PPID. Повреждение этого гена оказывает влияние на движение и функции белков в процессе формирования мозга, что в свою очередь изменяет структуру нейронов и приводит к устойчивому заиканию.

Эти открытия предоставляют новые перспективы для дальнейших исследований и разработки методов лечения заикания у взрослых.

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