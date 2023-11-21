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Постоянное головокружение может быть вызвано болезнью внутреннего уха

1:47
Здоровье

Британский терапевт Мартин Скурр подчеркнул, что необходимо осознавать, что постоянное головокружение не всегда указывает на возможный инсульт или развитие рака мозга. Иногда оно может быть следствием распространенного заболевания внутреннего уха, как сообщает издание Daily Mail.

Постоянное головокружение может быть вызвано болезнью внутреннего уха
Фото: openverse by makelessnoise is licensed under CC BY 2.0.

Доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение (ДППГ) представляет собой неврологическое расстройство, проявляющееся кратковременными, но интенсивными приступами головокружения. Они возникают при изменении положения головы и иногда сопровождаются тошнотой. Хотя это состояние не представляет угрозы для жизни и общего здоровья, оно может существенно повлиять на качество жизни человека.

Скурр пояснил, что ДППГ не всегда связано с предупреждением о возможном инсульте или образовании опухоли в мозге. Иногда это состояние ассоциируется с заболеванием внутреннего уха. Кристаллы карбоната кальция, известные как отоконии или "ушные камни", могут переселяться из ушного мешочка (вложенного в сенсорные клетки внутреннего уха) в полукружные каналы.

Эти три трубки соединены между собой и участвуют в поддержании равновесия при изменении положения головы и тела в пространстве. Резкое движение головы вызывает перемещение кристаллов, что в свою очередь посылает ложные сигналы в мозг о нарушении равновесия, вызывая головокружение.

Несмотря на то, что само по себе головокружение не является опасным, оно может увеличить риск получения травмы головы при падении. В случае появления признаков ДППГ рекомендуется проконсультироваться с врачом и начать лечение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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