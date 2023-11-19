Создано приложение для борьбы с психическим расстройством

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Университета Райхмана в Израиле провели исследование, в результате которого было установлено, что разработанное ими приложение для борьбы с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) способно предотвращать проявление симптомов этого заболевания. Полученные результаты были опубликованы в журнале Heliyon.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Обсессивно-компульсивное расстройство характеризуется постоянными навязчивыми мыслями, вызывающими тревогу у пациентов. Приблизительно 46% больных часто испытывают страх перед микробами, что приводит к частому мытью рук с использованием антисептических гелей и мыла.

Эти средства, содержащие спирт, могут повредить кожу при регулярном применении. Пациенты с ОКР также сталкиваются с социальными трудностями из-за своих навязчивых мыслей и затруднений в адаптации к повседневным ситуациям.

Исследователи включили в свою работу 103 гетеросексуальные пары. Половине участников предложили использовать разработанное приложение ежедневно. Оно включает в себя анализ поведенческих форм, связанных с ОКР, и классификацию их как положительных или отрицательных.

Например, приложение предоставляет утверждение вроде "сомнения относительно моего партнера негативно влияют на меня", которое нужно смахнуть вверх (отказ от этой идеи) или вниз (согласие с утверждением).

После этого все участники проходили опрос, оценивая симптомы ОКР. Результаты показали, что у тех, кто использовал приложение, не наблюдалось усиления симптомов, в отличие от контрольной группы, где произошло увеличение показателей ОКР.

Исследователи отметили, что приложение не только не уменьшало симптомы, но и предоставляло защиту от их усиления, что подтверждается данными контрольной группы.