Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самый большой в мире реактивный двигатель испытали на максимальной мощности
Экс-морпех Берлетик: ВС России уничтожили три армии ВСУ в зоне СВО
Австрийский полковник Райснер: танки Leopard не повлияли на события на фронте
Врач Милюкова: менингит не возникает от преохлаждения на улице
Times: контрнаступление ВСУ выдохлось из-за "сезона грязи"
Диетолог Саркар назвал восемь продуктов, которые стоит добавить в рацион
Почему гладиолусы лучше высаживать под зиму?
Эксперт Жукова рассказала о новых видах туризма в России
"Ничего не надо, я тебе и так помогу": фаворит Пугачёвой Савин признался в её беззаветной поддержке

Создано приложение для борьбы с психическим расстройством

1:55
Здоровье

Ученые из Университета Райхмана в Израиле провели исследование, в результате которого было установлено, что разработанное ими приложение для борьбы с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) способно предотвращать проявление симптомов этого заболевания. Полученные результаты были опубликованы в журнале Heliyon.

Создано приложение для борьбы с психическим расстройством
Фото: Нейросеть Шедеврум

Обсессивно-компульсивное расстройство характеризуется постоянными навязчивыми мыслями, вызывающими тревогу у пациентов. Приблизительно 46% больных часто испытывают страх перед микробами, что приводит к частому мытью рук с использованием антисептических гелей и мыла.

Эти средства, содержащие спирт, могут повредить кожу при регулярном применении. Пациенты с ОКР также сталкиваются с социальными трудностями из-за своих навязчивых мыслей и затруднений в адаптации к повседневным ситуациям.

Исследователи включили в свою работу 103 гетеросексуальные пары. Половине участников предложили использовать разработанное приложение ежедневно. Оно включает в себя анализ поведенческих форм, связанных с ОКР, и классификацию их как положительных или отрицательных.

Например, приложение предоставляет утверждение вроде "сомнения относительно моего партнера негативно влияют на меня", которое нужно смахнуть вверх (отказ от этой идеи) или вниз (согласие с утверждением).

После этого все участники проходили опрос, оценивая симптомы ОКР. Результаты показали, что у тех, кто использовал приложение, не наблюдалось усиления симптомов, в отличие от контрольной группы, где произошло увеличение показателей ОКР.

Исследователи отметили, что приложение не только не уменьшало симптомы, но и предоставляло защиту от их усиления, что подтверждается данными контрольной группы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Популярное
Врачи из РФ в письме к Путину попросили освободить художницу Скочиленко

33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.

Российские врачи обратились с письмом к Владимиру Путину с просьбой освободить художницу Скочиленко
Лётчик Воевода: действующий пилот ВВС Украины прилетел в РФ на истребителе Су-27
Лётчик ВСУ угнал истребитель и прилетел в Россию
Оргии в джакузи: крупнейшую тюрьму Бельгии потряс сексуальный скандал
Лондон потерял тонны золота России, слитки вывозятся в обход Англии
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Тайная операция: Летчик ВСУ дезертировал в Россию под прикрытием Воеводы
Кедми обвинил Россию в непонимании евреев
Еще одна сбежала: Актриса Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию
Еще одна сбежала: Актриса Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию
Последние материалы
Самый большой в мире реактивный двигатель испытали на максимальной мощности
Экс-морпех Берлетик: ВС России уничтожили три армии ВСУ в зоне СВО
Австрийский полковник Райснер: танки Leopard не повлияли на события на фронте
Врач Милюкова: менингит не возникает от преохлаждения на улице
Создано приложение для борьбы с психическим расстройством
Times: контрнаступление ВСУ выдохлось из-за "сезона грязи"
Диетолог Саркар назвал восемь продуктов, которые стоит добавить в рацион
Почему гладиолусы лучше высаживать под зиму?
Эксперт Жукова рассказала о новых видах туризма в России
"Ничего не надо, я тебе и так помогу": фаворит Пугачёвой Савин признался в её беззаветной поддержке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников