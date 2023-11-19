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Врач Парецкая заявила, что бобовые провоцируют боли в суставах

0:52
Здоровье

Аллерголог-иммунолог Елена Парецкая подчеркнула, что существует ряд заболеваний, при которых не рекомендуется увлекаться бобовыми культурами.

Врач Парецкая заявила, что бобовые провоцируют боли в суставах
Фото: openverse by Haprog_ is licensed under CC BY 2.0

Особенно она отметила, что людям пожилого возраста не следует употреблять большое количество фасоли из-за ее долгой перевариваемости.

Также она порекомендовала ограничить употребление бобовых тем, кто страдает от язвы желудка, нефрита, холецистита и воспаления слизистой толстой кишки.

Парецкая предупредила, что горох может вызвать вздутие живота у беременных женщин, поскольку содержит в себе вещества, способствующие образованию газов.

Елена также обратила внимание на содержание пуринов в бобах, которые, повышая уровень мочевой кислоты, могут увеличить риск заболеваний суставов, почек и подагры.

Суставы на погоду. Причины беспокойств, болей и ноющих суставов при смене погоды. Что делать?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
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