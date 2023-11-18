Врач Филева: ароматические свечи и благовония могут стать причиной развития рака

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ароматические свечи, благовония и диффузоры, предназначенные для использования в домашних условиях, могут оказаться менее безопасными, чем многие считают. По мнению доктора-эксперта из лаборатории "Гемотест" Александры Филевой, они могут оказывать негативное воздействие на здоровье.

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В частности, из-за синтетических компонентов, входящих в их состав, возможны такие проявления, как заложенность носа, насморк и кашель. Ароматические свечи и разнообразные благовония могут способствовать обострению бронхиальной астмы и заболеваний дыхательных путей, особенно если они содержат вредные вещества, такие как бензол, фталаты и формальдегид.

Филева предупреждает, что регулярное и длительное использование ароматических средств может привести к развитию хронических заболеваний, нарушению функций эндокринной системы и центральной нервной системы.

Специалист также подчеркивает, что подобные ароматические продукты могут даже инициировать процессы развития онкологии.

"Некоторые соединения, такие как формальдегид и бензол, обладают токсичностью и могут накапливаться в организме, вызывая повреждения и мутации клеток", — пояснила врач механизм этого процесса в беседе с "Известиями".