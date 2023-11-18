Чем полезны яйца для здоровья: правила их употребления

Яичный белок легко и быстро усваивается организмом благодаря своей уникальной структуре. В его составе содержится полный комплекс аминокислот, являющихся мощными антиоксидантами.
Например, лецитин эффективно поддерживает здоровье печени и предотвращает отложение "вредного" холестерина на стенках сосудов.
Яичный желток представляет собой небольшой мешочек, содержащий все необходимые вещества для развития цыпленка. При его употреблении человек получает богатый комплекс витаминов и макроэлементов, таких как омега-3, фолиевая кислота, витамины A, K, E, B12, селен, кальций, фосфор, биотин.
Также в яйце присутствует холин, положительно влияющий на работу нервной системы, а каротиноиды предотвращают потерю зрения, включая катаракту.
Однако тем, у кого повышен уровень холестерина в крови, рекомендуется ограничивать потребление яичных желтков до 2-3 раз в неделю.
Для тех, кто употребляет яйца регулярно, важно помнить, что необходима тщательная обработка продукта. Скорлупа может быть загрязнена возбудителями инфекций, такими как Salmonella и вирус гриппа A, вызывающий птичий грипп.
Свежие продукты обладают меньшим риском заболевания, однако и качественные яйца, тщательно обработанные перед продажей, могут вызвать заболевание. Риск можно снизить до минимума, следуя простым правилам:
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