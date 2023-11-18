Чем полезны яйца для здоровья: правила их употребления

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Яичный белок легко и быстро усваивается организмом благодаря своей уникальной структуре. В его составе содержится полный комплекс аминокислот, являющихся мощными антиоксидантами.

Фото: openverse by James Bowe is licensed under CC BY 2.0

Например, лецитин эффективно поддерживает здоровье печени и предотвращает отложение "вредного" холестерина на стенках сосудов.

Яичный желток представляет собой небольшой мешочек, содержащий все необходимые вещества для развития цыпленка. При его употреблении человек получает богатый комплекс витаминов и макроэлементов, таких как омега-3, фолиевая кислота, витамины A, K, E, B12, селен, кальций, фосфор, биотин.

Также в яйце присутствует холин, положительно влияющий на работу нервной системы, а каротиноиды предотвращают потерю зрения, включая катаракту.

Однако тем, у кого повышен уровень холестерина в крови, рекомендуется ограничивать потребление яичных желтков до 2-3 раз в неделю.

Для тех, кто употребляет яйца регулярно, важно помнить, что необходима тщательная обработка продукта. Скорлупа может быть загрязнена возбудителями инфекций, такими как Salmonella и вирус гриппа A, вызывающий птичий грипп.

Свежие продукты обладают меньшим риском заболевания, однако и качественные яйца, тщательно обработанные перед продажей, могут вызвать заболевание. Риск можно снизить до минимума, следуя простым правилам:

Не приобретайте яйца с поврежденной скорлупой.

Срок хранения начинается с даты сбора, а не с даты сортировки, указанной на скорлупе.

Храните яйца только в холодильнике, чтобы предотвратить размножение патогенных микроорганизмов.