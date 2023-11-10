Гинеколог заявила, что секс часто приводит к развитию цистита

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Воспаление стенок мочевого пузыря обычно называется циститом, однако его появление не всегда связано с переохлаждением. У некоторых женщин симптомы этого заболевания могут возникнуть после полового акта.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Врач акушер-гинеколог, сексолог, специалист по реабилитации тазового дна и эстетической гинекологии Ольга Пачковская рассказала о причинах появления цистита и мерах его предотвращения, сообщает портал "Страсти".

По словам гинеколога, в 90% случаев болезнь возникает после полового акта, при смене сексуальных партнёров, изменениях анатомии вследствие родов, а также в период менопаузы. К факторам риска посткоитального цистита врачи относят инфекции, частую смену половых партнёров, использование спермицидов и генитоуринарный синдром. В эту категорию также входит частый секс (более трёх раз в неделю) у женщин в период менопаузы.

Иногда воспаление может возникнуть из-за особенностей анатомии, (мочевой канал расширен), а наружное отверстие уретры расположено близко к входу во влагалище.

Пачковская рекомендует для снижения риска появления посткоитального цистита избегать использования мыла с запахом, терпеть, если хочется в туалет, и не носить тесное бельё из синтетики. Также следует ограничивать употребление алкоголя и сладких продуктов. Не рекомендуется использовать презервативы или диафрагмы с применением спермицидов.

Гинеколог также советует избегать дефицита жидкости в организме, регулярно пить от 20 до 40 мл воды на каждый килограмм массы тела. Также важно проводить ежедневные гигиенические процедуры, регулярно менять гигиенические прокладки и обязательно мочиться после полового акта. Это поможет снизить риск посткоитального цистита до минимума.

При цистите часто возникает ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, иногда сопровождающееся повышением температуры тела, дискомфортом в области уретры, слабостью и головокружением. Иногда возникают ложные позывы к дефекации.

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