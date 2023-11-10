Гепатолог Богомолов: бессонница может возникать из-за проблем с печенью

Врач-гепатолог, кандидат медицинских наук Павел Богомолов в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» объяснил, что бессонница может быть связана с проблемами с печенью.
Богомолов отметил, что при нарушение функции печени токсины, которые должны нейтрализоваться органом, попадают в кровь. Такое состояние является печеночной энцефалопатией. По словам врача, этот синдром провоцирует нарушение функций головного мозга.
«Одним из проявлений этого (...) состояния является бессонница ночью и сонливость днем», — сказал Богомолов.
Специалист также отметил, что проблемы с печенью можно распознать, сделав УЗИ и эластометрию.
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