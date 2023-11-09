Врач Болибок проинформировал об опасности циркуляции штаммов ковида

По последним данным Роспотребнадзора, ситуация с коронавирусом в России остается в положительной динамике по количеству выявленных случаев заболевания.

Фото: gorzavod.ru

По словам врача-иммунолога Владимира Болибока, рост числа инфицированных связан не с распространением ковида, а с улучшением механизмов диагностики заболевания. Специалист добавил, что раньше волны разных штаммов по очереди становились причинами всплеска инфицированных.

Сейчас началась циркуляция разных штаммов одновременно.

Поэтому, уверен вирусолог, коронавирус вскоре станет полностью аналогичен гриппу и ОРВИ по сезонности выявления.

"Но это как раз говорит о том, что сам коронавирус, распадаясь на такие подвиды, приобретает сезонный характер", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

По поводу нового штамма иммунолог подчеркнул, что этот вид ковида не более опасен или смертелен, чем все остальные, выявленные ранее.

При этом вакцинация от коронавируса уже не имеет того эффекта, что ранее.

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