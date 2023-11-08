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В России зафиксированы первые 10 случаев штамма "Пирола"

0:48
Здоровье

В России зафиксировали первые десять случаев заражения новым вариантом коронавируса "пирола". На сегодняшний день специалисты ожидают, что штамм будет распространяться по территории РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя Роспотребнадзора, Анну Попову.

В России зафиксированы первые 10 случаев штамма "Пирола"
Фото: https://loudsilencenews.com/wp-content/uploads/2020/04/1800x1200_virus_3d_render_blue_01_other.jpg

Отмечается, что при проведении последних исследований 3 ноября в России данный вирус еще не регистрировался. Все случаи имеют иностранный след.

По мнению специалистов, новая разновидность вируса не приведет к тяжёлому протеканию заболевания.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что вакцинация от COVID-19 в этом сезоне не потребуется в связи с отсутствием значимых рисков вируса в настоящее время.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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