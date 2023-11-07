Печенье зачастую содержит в себе большое количество углеводов, однако его можно сделать максимально полезным для здоровья, если приготовить из правильных ингредиентов. Об этом сообщила диетолог Татьяна Солнцева.
По словам врача, белую муку и сахар лучше не использовать для приготовления выпечки. Она посоветовала сделать выбор в пользу менее вредного рецепта.
Как пояснила специалист в интервью сайту aif.ru, печенье станет полезным благодаря трём ингредиентам:
Солнцева подчеркнула: приготовив печенье из таких продуктов, хозяйка наполнит его клетчаткой, минералами и витаминами. Выпечка позволит поднять настроение и справиться с хандрой, резюмировала диетолог.
Ранее нутрициолог Инна Зорина заявила о вреде дрожжевой выпечки, поскольку она быстро усваивается и не задерживается в желудке.
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