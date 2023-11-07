Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи опровергли распространенные мифы о холестерине: вреден не весь
Диетологи заявили, что фруктовый сахар вызывает ожирение
Врач-гепатолог Вялов назвал боли со стороны спины симптом разрушения поджелудочной железы
Россиянин закрыл угонщика в своем автомобиле и вызвал полицию
В Южной Корее обеспокоены частым появлением постельных клопов
Япония предпочла воздержаться от оценки действий Израиля
Телеведущий Иван Ургант признался, что хотел стать заслуженным артистом России
Медики рассказали, что не любой холестерин вреден
Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27 процентов

Врач-диетолог Солнцева: три ингредиента сделают печенье более полезным

1:01
Здоровье

Печенье зачастую содержит в себе большое количество углеводов, однако его можно сделать максимально полезным для здоровья, если приготовить из правильных ингредиентов. Об этом сообщила диетолог Татьяна Солнцева.

Врач-диетолог Солнцева: три ингредиента сделают печенье более полезным
Фото: openverse by hlkljgk is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам врача, белую муку и сахар лучше не использовать для приготовления выпечки. Она посоветовала сделать выбор в пользу менее вредного рецепта.

Как пояснила специалист в интервью сайту aif.ru, печенье станет полезным благодаря трём ингредиентам:

  1. Цельнозерновой муке;
  2. Орехам (также можно использовать сухофрукты);
  3. Тёмному шоколаду.

Солнцева подчеркнула: приготовив печенье из таких продуктов, хозяйка наполнит его клетчаткой, минералами и витаминами. Выпечка позволит поднять настроение и справиться с хандрой, резюмировала диетолог.

Ранее нутрициолог Инна Зорина заявила о вреде дрожжевой выпечки, поскольку она быстро усваивается и не задерживается в желудке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Рецепт вкусного печенья
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Алла Пугачёва замечена в Латвии

Певицу Аллу Пугачёву заметили рядом с церковью в Сигулде.

Певицу Аллу Пугачёву заметили у церкви в латышской Сигулде
Fox News: пять изменений произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Названо пять изменений, которые произойдут с организмом после месяца без алкоголя
Учёные назвали три возраста, когда последствия алкоголя наиболее опасны
Сегодня по России ударит мощнейшая магнитная буря
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста
Ученые назвали размер члена, который удовлетворит всех
Опять сбежавшую Пугачёву поймали у церкви
Опять сбежавшую Пугачёву поймали у церкви
Последние материалы
Врачи опровергли распространенные мифы о холестерине: вреден не весь
Диетологи заявили, что фруктовый сахар вызывает ожирение
Врач-гепатолог Вялов назвал боли со стороны спины симптом разрушения поджелудочной железы
Россиянин закрыл угонщика в своем автомобиле и вызвал полицию
В Южной Корее обеспокоены частым появлением постельных клопов
Япония предпочла воздержаться от оценки действий Израиля
Телеведущий Иван Ургант признался, что хотел стать заслуженным артистом России
Медики рассказали, что не любой холестерин вреден
Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 27 процентов
Пленный ВСУ рассказал о наркоманах в его подразделении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников