Врач-диетолог Солнцева: три ингредиента сделают печенье более полезным

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Печенье зачастую содержит в себе большое количество углеводов, однако его можно сделать максимально полезным для здоровья, если приготовить из правильных ингредиентов. Об этом сообщила диетолог Татьяна Солнцева.

Фото: openverse by hlkljgk is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам врача, белую муку и сахар лучше не использовать для приготовления выпечки. Она посоветовала сделать выбор в пользу менее вредного рецепта.

Как пояснила специалист в интервью сайту aif.ru, печенье станет полезным благодаря трём ингредиентам:

Цельнозерновой муке; Орехам (также можно использовать сухофрукты); Тёмному шоколаду.

Солнцева подчеркнула: приготовив печенье из таких продуктов, хозяйка наполнит его клетчаткой, минералами и витаминами. Выпечка позволит поднять настроение и справиться с хандрой, резюмировала диетолог.

Ранее нутрициолог Инна Зорина заявила о вреде дрожжевой выпечки, поскольку она быстро усваивается и не задерживается в желудке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Рецепт вкусного печенья