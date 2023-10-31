Врачи назвали продукты, которые нельзя есть натощак

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи составили список продуктов, которые могут нанести вред здоровью человека, если употребляются на голодный желудок.

Фото: openverse.org by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам гастроэнтеролога Веронике Чераневой, в первую очередь это относится к кофе, поскольку кофеин может вызвать излишний выброс желчи в пустой желудок, что в свою очередь может привести к неприятным симптомам, таким как тошнота, чувство тяжести и нарушение стула.

А диетолог-нутрициолог Инна Зорина рекомендует воздержаться от употребления мяса, включая бутерброды с колбасой, на голодный желудок. По ее мнению, утром организму требуются сложные углеводы.

Кроме того, медик подчеркивает, что важно избегать дрожжевой выпечки, поскольку она быстро усваивается и не задерживается в желудке. Однако это может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови и инсулина.

"Утром организм не готов к быстрым углеводам, что может оказать негативное воздействие на работу пищеварительной системы в целом. Особенно это важно для людей с предрасположенностью к диабету, преддиабету и инсулинорезистентностью. Это может оказаться неблагоприятным для стенок желудка и поджелудочной железы." — отмечает Зорина.

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