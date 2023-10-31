Врачи назвали продукты, которые нельзя есть натощак

Врачи составили список продуктов, которые могут нанести вред здоровью человека, если употребляются на голодный желудок.
По словам гастроэнтеролога Веронике Чераневой, в первую очередь это относится к кофе, поскольку кофеин может вызвать излишний выброс желчи в пустой желудок, что в свою очередь может привести к неприятным симптомам, таким как тошнота, чувство тяжести и нарушение стула.
А диетолог-нутрициолог Инна Зорина рекомендует воздержаться от употребления мяса, включая бутерброды с колбасой, на голодный желудок. По ее мнению, утром организму требуются сложные углеводы.
Кроме того, медик подчеркивает, что важно избегать дрожжевой выпечки, поскольку она быстро усваивается и не задерживается в желудке. Однако это может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови и инсулина.
"Утром организм не готов к быстрым углеводам, что может оказать негативное воздействие на работу пищеварительной системы в целом. Особенно это важно для людей с предрасположенностью к диабету, преддиабету и инсулинорезистентностью. Это может оказаться неблагоприятным для стенок желудка и поджелудочной железы." — отмечает Зорина.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.