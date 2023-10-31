Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Авангард" обыграл на своём льду "Торпедо" в матче КХЛ
Нутрициолог Строков назвал продукты, которые защищают от заболеваний
Врач Кочнева заявила, что поддержать психическое здоровье поможет магний
Ушла из жизни актриса театра и кино Марина Москаленко
Меликов: "Какие вы мужчины? Какие вы кавказцы? Какие вы дагестанцы?"
Уехавший из России Андрей Бурковский развеял слухи о жизни в США
В США снесли забор на границе с Мексикой из-за его "бесчеловечности"
Участник "Дома-2" Тигран Салибеков сделал предложение беременной Виктории Лысковец
Контрактник из Тюмени собирает деньги на протез ноги, чтобы вернуться на фронт

Врачи назвали продукты, которые нельзя есть натощак

1:16
Здоровье

Врачи составили список продуктов, которые могут нанести вред здоровью человека, если употребляются на голодный желудок.

Врачи назвали продукты, которые нельзя есть натощак
Фото: openverse.org by cobaltfish is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам гастроэнтеролога Веронике Чераневой, в первую очередь это относится к кофе, поскольку кофеин может вызвать излишний выброс желчи в пустой желудок, что в свою очередь может привести к неприятным симптомам, таким как тошнота, чувство тяжести и нарушение стула.

А диетолог-нутрициолог Инна Зорина рекомендует воздержаться от употребления мяса, включая бутерброды с колбасой, на голодный желудок. По ее мнению, утром организму требуются сложные углеводы.

Кроме того, медик подчеркивает, что важно избегать дрожжевой выпечки, поскольку она быстро усваивается и не задерживается в желудке. Однако это может вызвать резкий скачок уровня сахара в крови и инсулина.

"Утром организм не готов к быстрым углеводам, что может оказать негативное воздействие на работу пищеварительной системы в целом. Особенно это важно для людей с предрасположенностью к диабету, преддиабету и инсулинорезистентностью. Это может оказаться неблагоприятным для стенок желудка и поджелудочной железы." — отмечает Зорина.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" ждут от генерала Теплинского "сюрпризов" Любовь Степушова
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Ученые назвали самые полезные продукты для людей с ожирением и диабетом
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
ВС РФ стали армией №1 в мире - почему военспецы не согласны
Последние материалы
Нутрициолог Строков назвал продукты, которые защищают от заболеваний
Врачи назвали продукты, которые нельзя есть натощак
Врач Кочнева заявила, что поддержать психическое здоровье поможет магний
Ушла из жизни актриса театра и кино Марина Москаленко
Меликов: "Какие вы мужчины? Какие вы кавказцы? Какие вы дагестанцы?"
Уехавший из России Андрей Бурковский развеял слухи о жизни в США
В США снесли забор на границе с Мексикой из-за его "бесчеловечности"
Участник "Дома-2" Тигран Салибеков сделал предложение беременной Виктории Лысковец
Контрактник из Тюмени собирает деньги на протез ноги, чтобы вернуться на фронт
Ключи к Авдеевке: российские войска меняют направление главного удара?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников