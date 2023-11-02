Диетолог Королева заявила, что диабет и лишний вес повышают риск развития инсульта

Избыточное употребление продуктов, богатых сахаром, солью и жиром, может привести к лишнему весу и возникновению серьезных заболеваний. Об этом рассказала доктор медицинских наук, специалист по диетологии Маргарита Королева в интервью Общественной Службе Новостей.
"Чтобы поднять себе настроение, многие люди предпочитают употреблять продукты, в которых сочетаются жир с солью или жир с сахаром. Избыточное потребление такой пищи приводит к увеличению массы тела, нарушениям липидного профиля крови и сосудистым происшествиям из-за метаболических нарушений, которые развиваются при ожирении", — отметила она.
Кроме того, по мнению эксперта, такая пища может вызвать зависимость от еды и спровоцировать развитие сахарного диабета, нарушения обмена углеводов. Это существенно увеличивает риск инфаркта и инсульта, подчеркнула доктор.
Доктор по диетологии также добавила, что к рафинированным продуктам относятся фаст-фуд, колбасные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также газированные напитки, содержащие сахар.
Избыточное потребление таких продуктов может иметь серьезные последствия для здоровья, поэтому важно следить за своим рационом и уделять внимание качеству потребляемой пищи.
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