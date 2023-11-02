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Диетолог Королева заявила, что диабет и лишний вес повышают риск развития инсульта

1:23
Здоровье

Избыточное употребление продуктов, богатых сахаром, солью и жиром, может привести к лишнему весу и возникновению серьезных заболеваний. Об этом рассказала доктор медицинских наук, специалист по диетологии Маргарита Королева в интервью Общественной Службе Новостей.

Диетолог Королева заявила, что диабет и лишний вес повышают риск развития инсульта
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Чтобы поднять себе настроение, многие люди предпочитают употреблять продукты, в которых сочетаются жир с солью или жир с сахаром. Избыточное потребление такой пищи приводит к увеличению массы тела, нарушениям липидного профиля крови и сосудистым происшествиям из-за метаболических нарушений, которые развиваются при ожирении", — отметила она.

Кроме того, по мнению эксперта, такая пища может вызвать зависимость от еды и спровоцировать развитие сахарного диабета, нарушения обмена углеводов. Это существенно увеличивает риск инфаркта и инсульта, подчеркнула доктор.

Доктор по диетологии также добавила, что к рафинированным продуктам относятся фаст-фуд, колбасные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также газированные напитки, содержащие сахар.

Избыточное потребление таких продуктов может иметь серьезные последствия для здоровья, поэтому важно следить за своим рационом и уделять внимание качеству потребляемой пищи.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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