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"Требования к лицензированию гостиниц в Турции: 3 тысячи отелей рискуют закрытием

Около 3 тысяч отелей Турции могут быть закрыты, не получив лицензию

1:32
Туризм

Примерно 3 тысячи турецких отелей могут быть закрыты, если они не пройдут процесс лицензирования, согласно заявлениям министра культуры и туризма Мехмета Нури Эрсоя. Требование оформления документов возникло после того, как ответственность за контроль за объектами размещения была передана от муниципалитетов к министерству из-за недостаточной эффективности управления на местном уровне.

Около 3 тысяч отелей Турции могут быть закрыты, не получив лицензию
Фото: web.archive.org by wull_how is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Министр уточнил, что всего под новые регуляции попали около 4 тысяч гостиниц, из которых только 1 тысяча успела оформить необходимые документы. К оставшимся отелям власти обещают применить строгие меры: без лицензии объекты не смогут продолжить работу.

В основном речь идет о гостиницах с низким уровнем сервиса, хостелах и мотелях, которые редко привлекают внимание туристов из России. Российские путешественники обычно предпочитают отели с высоким уровнем обслуживания и системой "все включено", эти отели редко оказываются в зоне риска по лицензированию.

После перехода в ведение министерства, гостиницам необходимо будет получить не только разрешение от муниципалитета, но и сертификат туристической деятельности. Власти считают, что такие меры помогут поддерживать высокий уровень качества обслуживания в турецких гостиницах.

Также ранее сообщалось на сайте TourDom. ru о строительстве в Турции 12 новых роскошных отелей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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