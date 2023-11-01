Фитнес-тренер заверил, что осенью можно и нужно есть макароны и хлеб

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для того, чтобы не поправляться и нормально чувствовать себя в осенний период, нужно задуматься над тем, что вы едите. Об этом напомнил фитнес-тренер, автор VK Клипов Денис Черногузов.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт подчеркнул, что важно употреблять достаточное количество углеводов.

"Не демонизируйте углеводы — это ваша энергия. Всеми любимые макароны и хлеб есть можно. И даже нужно! Главное, чтобы они были из твердых сортов пшеницы. Сложные углеводы должны занимать четверть тарелки", — напомнил Черногузов, которого цитирует Газета.Ru.

Тренер пояснил, что это могут быть как всевозможные крупы, такие как рис, гречка, пшено, булгур или киноа, так и макароны, цельнозерновые злаки, хлеб из цельного зерна, а также крахмалистые овощи типа картофеля, свеклы или батата.

Черногузов добавил, что осенью важно не забывать о природных источниках витаминов — овощах, порция которых должна быть равной половине тарелки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Как правильно питаться осенью, чтобы не болеть