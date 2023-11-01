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Фитнес-тренер заверил, что осенью можно и нужно есть макароны и хлеб

1:07
Здоровье

Для того, чтобы не поправляться и нормально чувствовать себя в осенний период, нужно задуматься над тем, что вы едите. Об этом напомнил фитнес-тренер, автор VK Клипов Денис Черногузов.

Фитнес-тренер заверил, что осенью можно и нужно есть макароны и хлеб
Фото: Нейросеть Шедеврум

Эксперт подчеркнул, что важно употреблять достаточное количество углеводов.

"Не демонизируйте углеводы — это ваша энергия. Всеми любимые макароны и хлеб есть можно. И даже нужно! Главное, чтобы они были из твердых сортов пшеницы. Сложные углеводы должны занимать четверть тарелки", — напомнил Черногузов, которого цитирует Газета.Ru.

Тренер пояснил, что это могут быть как всевозможные крупы, такие как рис, гречка, пшено, булгур или киноа, так и макароны, цельнозерновые злаки, хлеб из цельного зерна, а также крахмалистые овощи типа картофеля, свеклы или батата.

Черногузов добавил, что осенью важно не забывать о природных источниках витаминов — овощах, порция которых должна быть равной половине тарелки.

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Как правильно питаться осенью, чтобы не болеть
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
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Врач-терапевт, пульмонолог
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