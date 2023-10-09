Диетолог Волынкина назвала три правила питания, которые позволят сохранить здоровье осенью

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В период осени и зимы особенно важно включать в рацион теплые блюда и напитки, следить за сбалансированным питанием, а также обогащать рацион продуктами, содержащими витамин C. Об этом рассказала нутрициолог, спортивный диетолог и тренер Мария Волынкина.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Мария Волынкина подчеркнула, что в первую очередь в холодное время года важно избегать голодания. Рацион должен быть полноценным, включая завтрак, обед и ужин, чтобы обеспечить организм достаточным запасом питательных веществ, таких как клетчатка, витамины и полезные микроэлементы.

"Также в осенне-зимний период важно перейти от холодных блюд, таких как салаты с огурцами и помидорами, к теплым, например к рагу с тушеным мясом и овощами и супам. Кроме того, нужно пить не холодную воду, а теплую", — отметила Мария Волынкина.

Для поддержания иммунитета нутрициолог рекомендует заменить кофе на чаи, богатые полезными веществами. Например, с имбирем, лимоном, шиповником, апельсином и медом. В таких напитках содержится витамин C, особенно важный для организма в осенне-зимний период.

Это вещество также можно получить из апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, груш, фиников и цветной капусты. Специалист также выделила золотую тыкву как особенно полезный сезонный продукт, богатый витамином C. Ее можно использовать для приготовления супов, теплых салатов, каш и десертов, сообщает Москва 24.

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