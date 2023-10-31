Врач рассказала про неожиданные причины дефицита витаминов

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дефицит витаминов может быть связан с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, как сообщает врач-терапевт Надежда Чернышова.

Фото: https://search.creativecommons.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

"Человек может столкнуться с проблемами желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или воспалительные процессы, и в таких случаях витамины, поступающие с пищей, могут быть плохо усваиваемы. Это может привести к недостатку витаминов в организме", — пояснила эксперт.

Другой сценарий — увеличенное потребление витаминов в различных ситуациях. Например, при повышенной физической активности, в период беременности, в период роста организма или после серьезного заболевания. В таких случаях организму требуется больше витаминов, чем обычно, но их не всегда достаточно.

Однако чаще всего недостаток витаминов связан с неполноценным рационом, сообщает Москва 24.

"Если человек является вегетарианцем или сильно ограничивает себя в выборе продуктов, например, при соблюдении диеты для похудения, то в таком случае он не получит все необходимые витамины с пищей. Это особенно важно для жирорастворимых витаминов, которые в большем количестве содержатся именно в животных продуктах", — заключила Чернышова.

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