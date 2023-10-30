Для полного восстановления печени достаточно всего 20 процентов здорового органа

Если пациенту удалили опухоль в печени, она может отрасти у него заново, но только в том случае, если этот орган здоров. Об этом сообщил заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер.

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Хирург подчеркнул, что для полного восстановления здоровому человеку достаточно всего 20 её процентов.

"Но эти 20% должны адекватно кровоснабжаться, от них должно быть отхождение желчи, которая синтезируется. Тут очень много нюансов", — сказал Бредер, которого цитирует Газета.Ru.

Врачи смотрят в каждом конкретном случае, имеет ли смысл удалять опухоль хирургическим путём у того или иного пациента. Медики в данном случае руководствуются состоянием печени пациента и имеющимися у него заболеваниями, а также его возраста.

Бредер отметил, что иногда принимается решение удалить часть печени вместе с опухолью, а того, что осталось, будет вполне достаточно, чтобы нормально жить.

"Безусловно, при невозможности хирургического вмешательства, мы всегда рассматриваем альтернативные варианты лечения", — добавил хирург.

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