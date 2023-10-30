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Для полного восстановления печени достаточно всего 20 процентов здорового органа

Здоровье

Если пациенту удалили опухоль в печени, она может отрасти у него заново, но только в том случае, если этот орган здоров. Об этом сообщил заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер.

Для полного восстановления печени достаточно всего 20 процентов здорового органа
Фото: wikimedia.org by Nephron is licensed under CC BY-SA 3.0

Хирург подчеркнул, что для полного восстановления здоровому человеку достаточно всего 20 её процентов.

"Но эти 20% должны адекватно кровоснабжаться, от них должно быть отхождение желчи, которая синтезируется. Тут очень много нюансов", — сказал Бредер, которого цитирует Газета.Ru.

Врачи смотрят в каждом конкретном случае, имеет ли смысл удалять опухоль хирургическим путём у того или иного пациента. Медики в данном случае руководствуются состоянием печени пациента и имеющимися у него заболеваниями, а также его возраста.

Бредер отметил, что иногда принимается решение удалить часть печени вместе с опухолью, а того, что осталось, будет вполне достаточно, чтобы нормально жить.

"Безусловно, при невозможности хирургического вмешательства, мы всегда рассматриваем альтернативные варианты лечения", — добавил хирург.

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6 самых эффективных способов для восстановления печени
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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