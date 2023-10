Если пациенту удалили опухоль в печени, она может отрасти у него заново, но только в том случае, если этот орган здоров. Об этом сообщил заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер.

Фото: wikimedia.org by Nephron is licensed under CC BY-SA 3.0