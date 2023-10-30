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Рак печени в России наиболее распространён на Чукотке, в Якутии и Бурятии

1:08
Здоровье

Президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер назвал три российских региона, жителям которых чаще всего диагностируют рак печени.

Рак печени в России наиболее распространён на Чукотке, в Якутии и Бурятии
Фото: wikimedia.org by Nephron is licensed under CC BY-SA 3.0

По словам специалиста, этими регионами являются Чукотка, Якутия и Бурятия.

"Народы, населяющие эти области, эволюционно оказались очень чувствительными к вирусным гепатитам. Особенно там распространился гепатит В. У них реально выше вероятность заболеть раком. Например, в Монголии, которая граничит с нашей Бурятией, рак печени по заболеваемости вообще на первом месте в онкологии", — объяснил Бредер.

Врач посоветовал жителям указанных регионов держать на контроле здоровье своей печени, потому что в случае развития онкологии этот орган не болит. Его часто выявляют уже на последней стадии или даже посмертно, пишет Газета.Ru.

Бредер рассказал, что больше трети случаев онкологии печени было диагностировано уже после того, как пациент умер. Это, по мнению эксперта, очень много.

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Рак печени. Симптомы, причины, лечение рака печени. Диагностика опухоли. Цирроз печени, гепатит
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Врач онколог-маммолог, клинический фармаколог по вопросам рациональной антимикробной и противогрибковой терапии
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