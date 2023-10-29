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Nutrisense: названы 20 способов похудеть без занятий спортом

Здоровье

Существует двадцать методов снижения веса без физических упражнений, включая такие действия, как прогулки, введение в рацион продуктов, богатых клетчаткой и цельнозерновых продуктов.

Nutrisense: названы 20 способов похудеть без занятий спортом
Фото: Нейросеть Шедеврум

Важно начать свое питание с употребления белка, так как это помогает уменьшить чувство голода, способствует росту мышечной массы и предотвращает колебания уровня глюкозы в крови.

Также стоит следить за размерами порций, вести дневник питания, обеспечивать свой организм достаточным количеством воды, а также включать в рацион больше некрахмалистых овощей и ограничить потребление сахара и кофеина. Эти меры также помогут контролировать уровень глюкозы в крови.

Кроме того, рекомендуется избегать газированных напитков, даже с низким содержанием сахара, и ограничить употребление алкоголя, поскольку эти напитки лишены питательной ценности и могут быть калорийными. Также не следует забывать об адекватном сне, поскольку хронический недосып может снизить эффективность других методов снижения веса. Замена некоторых продуктов на более здоровые альтернативы также является важным шагом, сообщает "Газета.Ru".

Эксперты советуют не отвлекаться во время еды, поскольку это может привести к перееданию, что, в свою очередь, связано с набором лишних килограммов. Они рекомендуют снизить уровень стресса, уменьшать количество заказываемой еды на вынос и больше готовить дома. Регулярное взвешивание и анализ причин приема пищи также важны. Если еда связана с эмоциями, целесообразно найти другие способы расслабления и снятия стресса.

Дополнительно, можно использовать стол для работы на более высоте, чтобы не проводить весь день сидя. Это не повлияет на продуктивность, но поможет сжигать больше калорий.

Исследование было опубликовано в журнале Nutrisense.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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