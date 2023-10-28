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Эксперты рассказали, почему утренний секс так важен для здоровья и отношений

1:59
Здоровье

Это также путь к улучшению физического и эмоционального благополучия.

Эксперты рассказали, почему утренний секс так важен для здоровья и отношений
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0
  • Заряд бодрости. Утренний секс способен придать естественный заряд бодрости организму. Он помогает проснуться и подготовиться к новому дню, поскольку оргазм способствует увеличению выработки эндорфинов и дофамина, что благотворно влияет на настроение и концентрацию.
  • Укрепление близости. Интимные моменты в утренних объятиях способствуют укреплению близости между партнерами. Это время, когда можно поговорить, обняться и улучшить коммуникацию.
  • Физические преимущества. Регулярный секс способствует укреплению иммунитета, снижает стресс, улучшает качество сна и может оказать положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему.
  • Улучшение отношений. Важно отметить, что утренний секс способствует усилению близости и позволяет партнерам ближе почувствовать друг друга. Это может улучшить качество отношений.
  • Дополнительное время в постели. Утренний секс — это отличный способ увеличить время, проведенное в постели, что особенно важно для тех, кто страдает от недостатка сна.
  • Помощь в контроле веса. Интенсивный секс может быть отличным физическим упражнением и способствовать сжиганию лишних калорий.

Однако стоит отметить, что утренний секс не всегда удобен для каждого. Некоторые предпочитают интимные моменты вечером, когда у них больше свободного времени и они более отдохнувшие.

Главное, чтобы оба партнера согласились и получали удовольствие от того, когда они проводят время в постели. Таким образом, утренний секс может быть отличным способом укрепления здоровья и близости в отношениях.

Это естественный и приятный способ начать новый день и подарить себе и партнеру яркие моменты.

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Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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