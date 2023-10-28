Врач Лебедева назвала симптомы, указывающие на угасание функции половой системы

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычно женщины начинают ощущать первые признаки климакса за несколько лет до того, как он фактически начинается. Эти признаки включают в себя ухудшение состояния кожи, ухудшение здоровья ногтей и зубов. Врач Диляра Лебедева поделилась основными признаками наступления климакса в своих социальных сетях. Она утверждает, что любые нарушения сна у женщин старше пятидесяти лет могут свидетельствовать о приближении климакса, как сообщает издание Мослента, ссылаясь на её Telegram-канал.

Фото: openverse.org

По словам этого медицинского эксперта, к первым симптомам приближения климакса относятся следующие изменения: начальная задержка менструации на неделю, которое может затем увеличиться до двух месяцев и более; сокращение продолжительности и объема месячных кровотечений, и стабильная базальная температура на протяжении всего цикла, сообщает "В Татарстане".

Кроме того, снижение сексуального влечения напрямую связано с наступлением данного периода. Другими признаками климакса могут быть лишний вес, депрессия и повышенная раздражительность.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

🔴 ⁉️ Климакс и менопауза - в чем отличие?