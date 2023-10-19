Цены на стоматологические услуги в России могут вырасти на 30% к Новому году

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоимость лечения зубов в России может увеличиться на треть уже к концу 2023 года. По информации телеграм-канала Mash, в этом виновны колебания рубля, антироссийские санкции, сложности с логистикой и уход иностранных компаний с рынка.

Фото: https://static.tildacdn.com

Так, ранее стоматологи и дантисты массово применяли продукцию производителя 3М — анестезию, пломбировочный материал, полировочные диски, резинки. Сегодня аналоги, в том числе и некоторые зарубежные, уступают этим расходникам по качеству.

Поставщик резинок для полировки пломб, американская Dentsply, запретила продавать свой товар всем поставщикам, работающим с Россией и пригрозила им судебным преследованием. Ожидается и подорожание имплантов: швейцарских — на 30%, корейских — на 10-15%. Также в отрасли наблюдается дефицит средств для анестезии без адреналина, которая востребована при лечении беременных и аллергиков.

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Почему лечить зубы так дорого