Врачи назвали продукт, который чистит "забитые" сосуды и предостерегает онкологию

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

"Сосуды, забитые холестерином, могут увеличить риск инсульта, инфаркта и рака. Российские медики предостерегают, что выбор правильного продукта для завтрака может помочь в этой ситуации. Фото: openverse

Для улучшения общего состояния здоровья, поддержания нормального кровообращения и оптимальной работы печени рекомендуется включить куриные яйца в свой завтрак. Лучшим вариантом будет приготовление яиц вареными, хотя также можно попробовать омлет с томатами и зеленью, приготовленный без масла, сообщает "МедиаПоток".

Кроме того, компоненты, содержащиеся в яйцах, способствуют снижению уровня "плохого" холестерина и поддержанию "хорошего", что считается отличной профилактикой атеросклероза. Важно отметить, что при повышенных уровнях холестерина рекомендуется умеренное потребление желтков.

Врачи утверждают, что яйца содержат полный комплекс аминокислот, которые обладают мощными антиоксидантными свойствами.

Перед приготовлением яиц важно тщательно их помыть и соблюдать сроки годности, начиная с момента сбора у кур.

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