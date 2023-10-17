Нутрициолог перечислила главные ошибки при похудении: фрукты и сладкие перекусы

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева объяснила, что мешает похудеть в процессе борьбы с лишним весом.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Медик отметила, что при похудении важно добиться дефицита калорий. Если уменьшить коларийность потребляемой пищи на 20 процентов, то, по словам эксперта, можно добиться снижения веса.

Писарева рассказала, что не стоит отказываться от растительных и животных жиров, белков с углеводов. Следует просто ограничить объёмы их употребления.

Нутрициолог не советует заменять пищу фруктами. Она предупредила, что арбуз и дыня — калорийные продукты с большим содержанием глюкозы. Их стоит потреблять как отдельное блюдо.

Эксперт призвала отказаться также от сладких перекусов в виде баточников и снеков, так как они часто содержат некачественные компоненты (синтетические сахарозаменители или стабилизаторы).

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала отказаться от монодиет.

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