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Врач Каран назвал напиток, который повысит сексуальное влечение и усилит оргазм

1:11
Здоровье

Существует напиток, о котором знают многие из нас, однако не все осведомлены о его необычном свойстве усиливать сексуальное влечение и оргазм. По словам врача Национальной службы здравоохранения Раджа Карана, этот напиток — кофе, и его положительное воздействие на сексуальную жизнь было испытано практически всеми.

Врач Каран назвал напиток, который повысит сексуальное влечение и усилит оргазм
Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Доктор подчеркнул, что утренняя чашка кофе способна совершать настоящие чудеса в области сексуального благополучия. Высокий уровень кофеина, по его мнению, делает оргазмы более интенсивными и усиливает сексуальное влечение у человека. Это объясняется тем, что повышенные дозы кофеина способствуют расширению кровеносных сосудов и увеличивают кровоток.

"Возбуждение и оргазмы в значительной степени зависят от объема крови, поступающей к половым органам". — пояснил врач.

Следовательно, улучшенное кровообращение способствует увеличению притока крови, что, в свою очередь, повышает возможность интенсивного возбуждения, являющегося основой для более яркого оргазма, как отмечает портал "Informing".

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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