Существует напиток, о котором знают многие из нас, однако не все осведомлены о его необычном свойстве усиливать сексуальное влечение и оргазм. По словам врача Национальной службы здравоохранения Раджа Карана, этот напиток — кофе, и его положительное воздействие на сексуальную жизнь было испытано практически всеми.
Доктор подчеркнул, что утренняя чашка кофе способна совершать настоящие чудеса в области сексуального благополучия. Высокий уровень кофеина, по его мнению, делает оргазмы более интенсивными и усиливает сексуальное влечение у человека. Это объясняется тем, что повышенные дозы кофеина способствуют расширению кровеносных сосудов и увеличивают кровоток.
"Возбуждение и оргазмы в значительной степени зависят от объема крови, поступающей к половым органам". — пояснил врач.
Следовательно, улучшенное кровообращение способствует увеличению притока крови, что, в свою очередь, повышает возможность интенсивного возбуждения, являющегося основой для более яркого оргазма, как отмечает портал "Informing".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
Татьяна Лазарева* сообщила, что живёт в постоянном ужасе.