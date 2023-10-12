Врач Демьяновская рассказала о несвойственном поведении при инсульте

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Екатерина Демьяновская описала измененное поведение человека как один из нетрадиционных признаков инсульта. Она подчеркнула, что инсульт может проявляться через нехарактерное для индивида поведение, такое как чрезмерная эмоциональность, страх, паника, или, наоборот, полное отсутствие реакций. Она поделилась информацией, что инсульт может быть подозреваемым, когда человек начинает вести себя необычно, проявляя дурашливость, агрессию, небрежность, или наоборот, страдает чрезмерной апатией и безразличием к окружающему.

Фото: openverse.org

Демьяновская также уточнила, что патологические изменения, связанные с работой нервной и сосудистой системы во время инсульта, могут вызвать состояние прострации, в котором у пострадавшего человека нарушается нормальное восприятие времени и пространства. Это сопровождается слабостью, потерей координации и баланса. В результате инсульта человек может ощущать, будто он пьян, что может быть обманчивым, сообщает MEDIKFORUM. RU.

Кроме того, Демьяновская сказала, что нетипичный инсульт часто возникает у молодых людей, в возрасте около 40 лет и старше. Она также предложила способ распознать инсульт, просив человека улыбнуться или одновременно поднять руки. Если инсульт действительно имеет место быть, улыбка будет кривой, а человек не сможет поднять обе руки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Доврачебная помощь при инсульте Доброе утро.mp4