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Врач Демьяновская рассказала о несвойственном поведении при инсульте

1:31
Здоровье

Врач Екатерина Демьяновская описала измененное поведение человека как один из нетрадиционных признаков инсульта. Она подчеркнула, что инсульт может проявляться через нехарактерное для индивида поведение, такое как чрезмерная эмоциональность, страх, паника, или, наоборот, полное отсутствие реакций. Она поделилась информацией, что инсульт может быть подозреваемым, когда человек начинает вести себя необычно, проявляя дурашливость, агрессию, небрежность, или наоборот, страдает чрезмерной апатией и безразличием к окружающему.

Врач Демьяновская рассказала о несвойственном поведении при инсульте
Фото: openverse.org

Демьяновская также уточнила, что патологические изменения, связанные с работой нервной и сосудистой системы во время инсульта, могут вызвать состояние прострации, в котором у пострадавшего человека нарушается нормальное восприятие времени и пространства. Это сопровождается слабостью, потерей координации и баланса. В результате инсульта человек может ощущать, будто он пьян, что может быть обманчивым, сообщает MEDIKFORUM. RU.

Кроме того, Демьяновская сказала, что нетипичный инсульт часто возникает у молодых людей, в возрасте около 40 лет и старше. Она также предложила способ распознать инсульт, просив человека улыбнуться или одновременно поднять руки. Если инсульт действительно имеет место быть, улыбка будет кривой, а человек не сможет поднять обе руки.

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Доврачебная помощь при инсульте Доброе утро.mp4
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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