Врачи из Домодедово спасли женщину с опасным воспалением брюшной полости

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здравоохранение

В больницу городского округа Домодедово Московской области экстренно доставили 39-летнюю женщину в тяжелом состоянии с сильной болью в животе, как сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Пациентка, испытывавшая признаки сильной интоксикации, самостоятельно лечилась, предполагая, что у нее пищевое отравление, и не обращалась к врачу. Это вызвало особые опасения у медицинского персонала.

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"У женщины была выявлена острая форма панкреатита — заболевания поджелудочной железы — с разрушением окружающих тканей и гнойным процессом в жировой клетчатке. В течение двух месяцев наши хирурги, при содействии анестезиологов-реаниматологов, привели пациентку из критического состояния панкреатогенного шока через проведение пяти операций по удалению омертвевших тканей. Благодаря слаженной работе нашей команды врачей, удалось сохранить жизнь и здоровье пациентки", — отметил главный хирург домодедовской больницы Кирилл Овчинников.

В настоящее время женщина проходит реабилитацию под пристальным вниманием специалистов хирургического отделения и готовится к выписке. Врачи напоминают, что заболевания поджелудочной железы представляют высокий риск и непредсказуемы. Смертность от них достигает 40%, поэтому медики рекомендуют регулярно проходить диагностические процедуры, диспансеризацию и следить за правильным питанием, сообщает "Вести Подмосковья".

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