Нутрициолог Башкирова объяснила, почему лучше не добавлять сахар в напитки

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Распространено мнение, что если мы рассчитаем оптимальное количество ложек сахара, которое можно употреблять в день, мы сможем избежать проблем со здоровьем. Часто утверждается, что приемлемое число — шесть ложек в день, но ошибка заключается в том, что это касается только популярных горячих напитков, таких как чай и кофе.

Фото: openverse

Тем не менее сахар содержится и в других продуктах, и, на самом деле, от него можно полностью отказаться. Нутрициолог Елена Башкирова объясняет, почему не следует добавлять сахар в чай и кофе, поскольку это может привести к серьезным заболеваниям.

Согласно эксперту, допустимое количество добавленного сахара не должно превышать 10% от общей калорийности суточного рациона.

"Идеально — не более 5%, поскольку сахар также присутствует в кондитерских изделиях. Если мы внимательно изучим этикетки продуктов, мы обнаружим сахар в различных формах в йогурте, кетчупе, консервах, колбасе и даже в хлебе", — поясняет Башкирова в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Она подчеркивает, что опасность несет не сам сахар, а его количество и неправильное употребление. Особенно часто ошибаются, добавляя его в чай и кофе.

Башкирова предупреждает, что минуты отдыха за чашкой чая или кофе с сахаром заставляют поджелудочную железу вырабатывать много инсулина.

"Это стандартная реакция на быстрые углеводы, которые не сбалансированы белком, клетчаткой и полезными жирами. То же самое происходит с организмом, когда мы употребляем хлеб и печенье из муки высшего сорта или пьем свежевыжатые соки без мякоти", — рассказывает она.

Основная опасность во всплеске инсулина заключается в отложении жира в области живота, перепадах настроения и росте различных тканей: папиллом, полипов, миом и даже новообразований.

"И, конечно, развивается инсулинорезистентность — шаг к сахарному диабету второго типа. Избыток сахара в рационе также приводит к метеоризму, болям в животе и нарушению ночного сна", — подчеркивает Башкирова.

Еще одной проблемой является гликация, или "засахаривание" внутренних белковых структур. Это снижает иммунитет, ухудшает кровоснабжение тканей и способствует появлению ранних морщин.

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