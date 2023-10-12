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Врач Строков перечислил 5 признаков, что вам пора бросить пить кофе

Здоровье

Для многих людей кофе служит мощным стимулятором, которым они часто наслаждаются сразу после пробуждения. Он не только пробуждает к жизни, но и обладает восхитительным вкусом и может повысить производительность. Однако важно помнить о количестве потребляемого кофе, так как чрезмерное потребление кофе может иметь негативные последствия для здоровья. Вот как распознать, когда в вашей жизни может быть слишком много кофе:

Врач Строков перечислил 5 признаков, что вам пора бросить пить кофе
Фото: openverse.org

Время имеет значение: В идеале последнюю чашку кофе следует выпить по крайней мере за шесть часов до сна. Употребление кофе слишком близко ко сну может нарушить ваш режим сна, затруднив засыпание или продолжительный сон.

Сон и кофеин: Если вы уже испытываете проблемы со сном, кофеин может усугубить проблему. Желательно ограничить потребление кофе, если у вас проблемы со сном.

Усталость: Парадоксально, но чрезмерное потребление кофе может привести к таким симптомам, как учащенное сердцебиение, тремор и головные боли. Вместо того чтобы бороться с усталостью, слишком большое количество кофе может усугубить эти проблемы.

Женское здоровье: Женщины должны быть особенно внимательны к воздействию чрезмерного потребления кофе на их организм. Чрезмерное употребление кофе может привести к нерегулярным менструальным циклам и повышенному уровню кортизола, что может привести к внезапному увеличению веса.

Слабительный эффект: Кислотность кофе и его стимулирующее воздействие на кишечник могут привести к диарее, если употреблять его в избытке. Важно умерить потребление кофе, чтобы избежать этого побочного эффекта.

Мышечные и нервные реакции: Кофеин влияет на высвобождение серотонина и норадреналина, которые могут влиять на мышечные и нервные реакции. Употребление слишком большого количества кофе может вызвать неконтролируемое подергивание век.

Кофейная зависимость: Некоторые люди становятся зависимыми от кофе, полагая, что они могут начать свой день только с этого бодрящего напитка. Если вы обнаружите, что кофе значительно влияет на ваше настроение или качество жизни и вы не можете без него функционировать, это признак кофейной зависимости и может привести к таким симптомам, как подавленное настроение, усталость и плохая концентрация внимания.

Хотя кофе имеет свои преимущества, такие как богатый источник антиоксидантов, умеренность является ключевым фактором. Одна чашка в день часто считается подходящим количеством. Крайне важно соблюдать баланс, чтобы пожинать плоды, не испытывая побочных эффектов от чрезмерного потребления кофе.

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Как отказаться от кофе и чем его заменить
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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