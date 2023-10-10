Диетолог Соломатина заявила, что шампиньоны помогают в борьбе с раком

Употребление шампиньонов способствует профилактике онкологии, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: Wikipedia

Шампиньоны позиционируются как продукт, способствующий замедлению развития онкологических заболеваний, так как они защищают клетки от мутаций.

"Также эти грибы будут полезны при атеросклерозе. Благодаря содержанию клетчатки шампиньоны помогают выводить из организма излишки сахара, холестерина и улучшают липидный профиль. Это профилактика атеросклероза", — подчеркнула Соломатина.

Кроме того, в шампиньонах содержатся такие полезные вещества, как селен, медь и витамины группы B, сообщает Москва 24.

"Недостаток селена может привести к различным заболеваниям щитовидной железы, вплоть до замедления ее функции — гипотиреоза. Медь необходима для производства соединительной ткани, что важно для упругости кожи. Недостаток этого элемента может привести к потере тонуса. Витамины группы B улучшают метаболические процессы", — пояснила диетолог.

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ШАМПИНЬОНЫ - ПОЛЬЗА И ВРЕД