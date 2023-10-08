Гастроэнтеролог Вялов рассказал, какая пища тормозит старение и развитие рака

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сергей Вялов, гепатолог и гастроэнтеролог, раскрыл секреты питания, способного замедлить процесс старения и уменьшить риск развития рака, сообщает Российская газета.

Фото: openverse.org

Организм человека обладает встроенным индикатором повреждений генетического материала клеток. Когда такие повреждения происходят, активируется белок p53, который замедляет деление клеток. Затем непригодные для организма клетки просто умирают. Этот природный механизм необходим для поддержания стабильности генома и предотвращения онкологических заболеваний.

Исходя из вышесказанного, становится понятно, что белок p53 является ценным элементом, и для его наличия необходимо следить за своим рационом. В питании рекомендуется включать продукты, богатые белками, такие как яйца, рыба, творог, вареное мясо, морепродукты и сыр.

Это мнение разделяет Зухра Павлова, доктор медицинских наук и эндокринолог. При помощи такой пищи можно достичь положительных результатов при снижении веса, поскольку без достаточного потребления белка и с избытком углеводов вес может не уменьшаться.

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Какие продукты останавливают рост раковых клеток