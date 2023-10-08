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Гастроэнтеролог Вялов рассказал, какая пища тормозит старение и развитие рака

1:16
Здоровье

Сергей Вялов, гепатолог и гастроэнтеролог, раскрыл секреты питания, способного замедлить процесс старения и уменьшить риск развития рака, сообщает Российская газета.

Гастроэнтеролог Вялов рассказал, какая пища тормозит старение и развитие рака
Фото: openverse.org

Организм человека обладает встроенным индикатором повреждений генетического материала клеток. Когда такие повреждения происходят, активируется белок p53, который замедляет деление клеток. Затем непригодные для организма клетки просто умирают. Этот природный механизм необходим для поддержания стабильности генома и предотвращения онкологических заболеваний.

Исходя из вышесказанного, становится понятно, что белок p53 является ценным элементом, и для его наличия необходимо следить за своим рационом. В питании рекомендуется включать продукты, богатые белками, такие как яйца, рыба, творог, вареное мясо, морепродукты и сыр.

Это мнение разделяет Зухра Павлова, доктор медицинских наук и эндокринолог. При помощи такой пищи можно достичь положительных результатов при снижении веса, поскольку без достаточного потребления белка и с избытком углеводов вес может не уменьшаться.

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Какие продукты останавливают рост раковых клеток
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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