Ученые разработали новый метод борьбы с раком через детские прививки

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Массачусетского университета в Амхерсте разработали новый метод борьбы с раком, используя стандартные прививки, которые многие получают в детстве. Их исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Immunology (FI).

Фото: openverse

Исследователи предложили внедрить белковый антиген из обычной вакцины непосредственно в злокачественную опухоль, превращая ее в цель для иммунной системы. Для доставки антигена внутрь опухоли они использовали безопасную форму сальмонеллы.

Чтобы проверить свою гипотезу, команда генетически модифицировала сальмонеллу, чтобы она могла доставлять белок овальбумин (происходящий из куриного яйца) в опухолевые клетки поджелудочной железы мышей, которые были предварительно привиты овальбуминовой вакциной. Результат показал, что белок распространяется как в здоровых тканях, так и в опухолях.

Затем овальбумин вызвал антиген-специфическую реакцию иммунных клеток в цитоплазме, которые начали атаковать раковые образования. Этот метод позволил уничтожить 43% опухолей поджелудочной железы, увеличил выживаемость и предотвратил повторное возникновение опухоли, причем три из семи мышей полностью выздоровели.

Ученым не удалось вызвать новые опухоли у мышей, которые уже были привиты, поскольку их иммунная система начала отвергать раковые клетки.

Эта новаторская методика дает надежду на борьбу с труднодоступными видами рака, такими как рак печени, молочной железы и поджелудочной железы.

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