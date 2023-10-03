Доктор Захарова перечислила неочевидные продукты, которые повышают артериальное давление

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чрезмерное потребление соленой пищи может нарушить естественный баланс натрия в организме, что приводит к повышению кровяного давления и повышенному риску инсульта. Врач общей практики Татьяна Захарова подчеркивает важность контроля за потреблением соли и понимания того, где в рационе может скрываться скрытая соль, поскольку значительная часть потребляемой соли поступает из обработанных пищевых продуктов. Сокращение ежедневного потребления соли в среднем со 8,5 граммов до рекомендуемых 6 граммов может значительно снизить риск опасного для жизни инсульта.

Фото: openverse

Вот некоторые распространенные продукты и источники скрытой соли, о которых следует знать:

Обработанные пищевые продукты: До 75% пищевой соли поступает из обработанных пищевых продуктов, таких как панировочные сухари для бутербродов и консервированные супы.

Колбасы и мясные деликатесы: Салями, копченая рыба, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты могут содержать большое количество соли.

Легкие закуски: Соленые орехи и другие соленые закуски часто содержат много натрия.

Консервированные или тушеные продукты: Консервированные овощи, супы и готовые блюда могут содержать добавленную соль.

Чтобы уменьшить потребление соли и поддерживать здоровый уровень кровяного давления, люди могут рассмотреть следующее:

Следите за ежедневным потреблением соли и используйте альтернативные варианты с низким содержанием натрия.

Выбирайте свежие, цельные продукты и сведите к минимуму потребление обработанных пищевых продуктов.

Занимайтесь регулярной физической активностью и поддерживайте здоровый вес, чтобы контролировать кровяное давление и уровень холестерина.

Рекомендуется проверять свое кровяное давление в клинике, чтобы быть в курсе своего здоровья и принимать необходимые меры предосторожности для снижения риска инсульта. Внимательно относясь к выбору рациона питания и ведя здоровый для сердца образ жизни, люди могут помочь предотвратить инсульт и поддерживать свое общее самочувствие.

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