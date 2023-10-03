Доктор Захарова перечислила неочевидные продукты, которые повышают артериальное давление

Чрезмерное потребление соленой пищи может нарушить естественный баланс натрия в организме, что приводит к повышению кровяного давления и повышенному риску инсульта. Врач общей практики Татьяна Захарова подчеркивает важность контроля за потреблением соли и понимания того, где в рационе может скрываться скрытая соль, поскольку значительная часть потребляемой соли поступает из обработанных пищевых продуктов. Сокращение ежедневного потребления соли в среднем со 8,5 граммов до рекомендуемых 6 граммов может значительно снизить риск опасного для жизни инсульта.
Вот некоторые распространенные продукты и источники скрытой соли, о которых следует знать:
Обработанные пищевые продукты: До 75% пищевой соли поступает из обработанных пищевых продуктов, таких как панировочные сухари для бутербродов и консервированные супы.
Колбасы и мясные деликатесы: Салями, копченая рыба, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты могут содержать большое количество соли.
Легкие закуски: Соленые орехи и другие соленые закуски часто содержат много натрия.
Консервированные или тушеные продукты: Консервированные овощи, супы и готовые блюда могут содержать добавленную соль.
Чтобы уменьшить потребление соли и поддерживать здоровый уровень кровяного давления, люди могут рассмотреть следующее:
Рекомендуется проверять свое кровяное давление в клинике, чтобы быть в курсе своего здоровья и принимать необходимые меры предосторожности для снижения риска инсульта. Внимательно относясь к выбору рациона питания и ведя здоровый для сердца образ жизни, люди могут помочь предотвратить инсульт и поддерживать свое общее самочувствие.
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