Кардиолог рассказал о способах снижения давления без лекарств: отказ от свинины и упражнение для большого пальца

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сердечно-сосудистый хирург и врач-кардиолог Владимир Хорошев объяснил, как бороться с повышением артериального давления без медикаментов.

Фото: openverse

Медик призвал отказаться от вредных привычек, ограничить потребления красного мяса (свинины, говядины, баранины) и включить в рацион овощи: баклажаны, тыкву и кабачки. Такие меры, по словам эксперта, помогут номализовать артериальное давление.

Для снижения АД кардиолог рекомендует делать несколько упражнений. Он советует круговыми движениями гладить подушечку большого пальца руки.

Ранее кардиолог Юрий Конев предупредил, что сгущение крови приводит к инсульту.

Хорошев отметил, что этот метод "работает моментально". Он также советует двигать стопами от себя и на себя, что, по словам специалиста, способствует лучшей перегонке венозной крови.

"Делайте только все плавно — стучать пятками по полу не нужно! Это разрушает клапанный венозный аппарат нижних конечностей, — цитирует слова врача "Вечерняя Москва".

Сердечно-сосудистый хирург для укрепления сердечно-сосудистой системы порекомендовал проходить 4-5 тысяч шагов в сутки.

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Как снизить давление в домашних условиях?