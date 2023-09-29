Кардиолог Конев: сильное свертывание крови может привести к инсульту

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению кардиолога Юрия Конева, риск развития инсульта у человека определяется тройным набором факторов, среди которых один связан с повышенной коагуляцией крови.

Фото: openverse

Доктор Конев подчеркнул, что артериальное давление может быть индикатором склонности к инсульту. Эти колебания часто возникают в контексте гипертензии, то есть повышенного артериального давления.

"Часто у гипертоников возникают головные боли в области затылка и дискомфорт в области сердца, но многие пренебрегают этими сигналами", — пояснил Конев, беседуя с "Радио 1".

Кроме того, высокая свертываемость крови также может свидетельствовать о склонности к инсульту. Это свойство увеличивает вероятность образования тромбов и проблем с кровообращением в мозге и сердце. Конев рекомендует тем, у кого уже были случаи сердечных заболеваний или инсульта в семье, проконсультироваться с врачом и пройти анализ крови. В случае выявления склонности к сгущению крови необходимы меры предосторожности, чтобы предотвратить тромбоз.

Кардиолог также подчеркнул, что риск инсульта возрастает, когда в сосудах образуются атеросклеротические бляшки - отложения жиров и кальция, забивающие сосудистые каналы и мешающие нормальному кровообращению. Конев предупреждает, что бляшки обычно образуются у людей с высоким содержанием холестерина в крови, нарушениями обмена липидов и ожирением.

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