Омские врачи сохранили половой член мужчине, который накачал его вазелином

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи Областной клинической больницы в Омске успешно провели операцию над 32-летним мужчиной, который пострадал после самостоятельных экспериментов с увеличением размеров своего полового члена. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области.

Фото: openverse

Пациент обратился к медикам с жалобами на отечность, болезненные ощущения и образование твердых утолщений на поверхности полового органа. Врачи установили, что четыре года назад мужчина, желая увеличить размеры своего полового члена, внес под кожу органа вазелиновое масло. С течением времени такие манипуляции привели к развитию воспалительного процесса. Уролог больницы, Олег Меликов, пояснил, что вазелин распределился между тканями пениса и кожным покровом, что привело к увеличению размера органа, но также спровоцировало инфекцию.

"Использованный материал вызвал образование инфильтрата — скопления клеток, смешанных с кровью и лимфой. В воспаленной области собралась жидкость, а вокруг начала формироваться гранулированная ткань. Такие эксперименты с половым членом лишь приводят к болезненным воспалениям мужских половых органов", — подчеркнул Меликов.

Уролог также отметил, что при отсутствии должного лечения на половом члене могут возникнуть язвы, которые не заживают, и образоваться гноящиеся кисты.

Чтобы восстановить здоровье мужчины, ему пришлось перенести две хирургические операции. В результате усилий врачей была проведена реконструкция органа, а его репродуктивная функция была восстановлена.

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