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Nanoscale: ученые заявили о возможном новом способе лечения акне

3:08
Здоровье

Для тех, кто борется с акне, вот несколько обнадеживающих новостей. Ученые работают над инновационным подходом, который может революционизировать то, как мы справляемся с акне.

Nanoscale: ученые заявили о возможном новом способе лечения акне
Фото: openverse

Согласно последнему исследованию, опубликованному в журнале Nanoscale, существует потенциал в использовании наночастиц для доставки наразина, антибиотического соединения, эффективно борющегося с лекарственно-устойчивыми бактериями, ответственными за возникновение обыкновенных угрей.

Обыкновенные угри — это стойкое воспалительное заболевание, которое приводит к появлению пятен и поражений кожи на различных частях тела, включая лицо, предплечья, туловище и спину. Обычно вызываемое в подростковом возрасте бактериями Cutibacterium acnes, это состояние кожи может усугубляться такими факторами, как стресс, загрязнение воздуха, лекарства и использование жирных средств по уходу за кожей. Им страдают примерно 80% людей в возрасте от 11 до 30 лет.

Традиционное лечение акне включает в себя использование местных препаратов, содержащих ретиноиды, салициловую кислоту и антибиотики. Хотя антибиотики изначально могут помочь контролировать рост бактерий, их эффективность снижается по мере того, как бактерии развивают резистентность.

"Для улучшения клинического ведения этого состояния существует острая потребность в инновационной антибактериальной терапии, использующей новые механизмы. Наше текущее исследование было направлено на оценку антибактериального потенциала наразина (NAR), полиэфирного ионофора, против устойчивых к лекарственным средствам бактерий акне", — написали исследователи. Наразин, антибактериальное соединение, обычно используемое для лечения инфекций у домашнего скота и птицы, предлагается в качестве решения, поскольку оно еще не столкнулось с лекарственной устойчивостью.

Исследовательская группа обнаружила, что доставка соединения с помощью наночастиц может значительно повысить эффективность лечения, поскольку оно может проникать глубже в кожу, где процветают бактерии. Более того, разработанный ими лечебный гель оставался стабильным при комнатной температуре в течение четырех недель.

В лабораторных условиях лечение продемонстрировало эффективность против Cutibacterium acnes, что побудило исследователей запланировать испытания на людях.

"Угревая сыпь серьезно поражает примерно 9,4 процента населения земного шара, в первую очередь подростков, вызывая дистресс, смущение, тревогу, низкую самооценку и социальную изоляцию среди пострадавших.Хотя существует множество пероральных препаратов, назначаемых от прыщей, они обладают целым рядом вредных побочных эффектов, и многие из них плохо растворимы в воде. Вот почему большинство пациентов и клиницистов предпочитают местное лечение", — говорит автор исследования Фатима Абид.

 

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АКНЕ ЛЕЧЕНИЕ | самый реальный способ вылечить #акне НАВСЕГДА #роаккутан
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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