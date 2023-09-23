Нутрициолог Татьяна Мещерякова: свёклу, топинамбур и репу недооценивают

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Татьяна Мещерякова подчеркнула важность сезонных овощей, которые часто недооцениваются. Она поделилась своими знаниями в статье, опубликованной на портале "Мослента".

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Согласно её мнению, среди таких овощей можно выделить свёклу, топинамбур, репу и различные виды капусты. Говоря о первом овоще, эксперт напомнила, что он богат магнием, калием, цинком и йодом, а также содержит высокие уровни витаминов C, B1, B6 и B9. Свёкла может использоваться для профилактики гипертонии и оказывает положительное воздействие на перистальтику кишечника.

Топинамбур является идеальным продуктом для вегетарианцев. Мещерякова отметила, что он богат незаменимыми аминокислотами, такими как аргинин, валин и лизин. Кроме того, этот овощ содержит инулин, который является натуральным аналогом инсулина.

Репа, по словам нутрициолога, полезна при лечении простуды и использовалась в течение многих веков для облегчения кашля и горловых болей.

Все разновидности капусты могут способствовать поддержанию противораковой защиты благодаря содержанию сульфорафана, известного своими антираковыми свойствами, подчеркнула эксперт.

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