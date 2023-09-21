Инфекционист Мескина: новая мутация "омикрона" требует осторожности

1:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Распространение коронавируса в мире сегодня связано с появлением новой мутации "омикрона", известной как BA.2.86. Этот вариант вируса обладает высокой степенью заразности, и хотя его потенциальная опасность пока не ясна, лица, находящиеся в группе риска, должны принимать дополнительные меры предосторожности, чтобы защитить свое здоровье. Об этом сообщила инфекционист Елена Мескина в интервью "Вечерней Москве".

Фото: openverse

Медицинский эксперт отметила, что в некоторых регионах России и мира наблюдается увеличение числа случаев заболевания вариантом "омикрона". Однако динамика пока не настолько критична, чтобы говорить о необходимости введения массовых ограничений.

Она также подчеркнула, что в данный момент сезон гриппа и других респираторных заболеваний также добавляет сложности в ситуацию.

Елена Мескина объяснила рост числа случаев COVID-19 тем, что многие вернулись из путешествий и отпусков и привезли с собой новые варианты "омикрона". Она отметила, что наблюдается обратный тренд, и количество инфицированных снижается.

Эксперт подчеркнула, что всплески и спады в заболеваемости будут продолжаться в течение года.

Она также отметила, что маски необходимы, прежде всего, для лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, диабетом и другими серьезными заболеваниями, а также для лиц старше 65 лет, находящихся в группе риска. Остальные граждане могут использовать маски на свое усмотрение.

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