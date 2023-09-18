Учёные нашли диету, снижающую давление и улучшающую здоровье кишечника

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Университета Флиндерса провели исследование, в котором оценили влияние средиземноморской диеты в сочетании с употреблением молочных продуктов на состав кишечного микробиома.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Результаты этого исследования, опубликованные в журнале Nutrients, указывают на положительные изменения в кишечной микрофлоре при данной диете.

Специалисты анализировали состав кишечного микробиома взрослых людей, находящихся в группе повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Участники исследования придерживались средиземноморской диеты в течение восьми недель. Результаты показали заметное увеличение количества полезных микроорганизмов в кишечнике, которые оказывали благоприятное воздействие на здоровье этого органа. Кроме того, участникам исследования уменьшилось количество вредных бактерий, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультом.

Эти результаты подтверждают ранее проведенные исследования, свидетельствуя о связи средиземноморской диеты с ускоренным обменом веществ и благоприятным воздействием на здоровье. Средиземноморская диета богата важными питательными веществами, такими как клетчатка, полезные жиры, витамины и аминокислоты.

Ранее, в мае 2023 года, исследователи из Стэнфордской медицинской школы пришли к выводу, что употребление мононенасыщенных жирных кислот, которые обильно содержатся в средиземноморской диете, может способствовать увеличению продолжительности жизни.

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