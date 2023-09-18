Инфекционист Викулов допустил введение антиковидных ограничений из-за штамма "пирола"

Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист Георгий Викулов не исключил, что ближе к зиме в России могут быть введены антиковидные ограничения.

Фото: openverse.org

Врач объяснил, что на вероятность внедрения ограничительных мер будет влиять характер эпидемиологической ситуации в стране. Эксперт напомнил, что масочный режим вводился во время эпидемии гриппа ещё в доковидные времена.

"Обычно с первым снегом или переходом от осени к зиме происходит резкий подъем заболеваемости, хотя он уже был в разных регионах России. Тогда могут вводиться меры. Так как Роспотребнадзоры в регионах наделены полномочиями самостоятельно принимать решения, то в каждом конкретном городе-миллионнике, регионе меры могут отличаться", — сказал Викулов.

При этом штамм "пирола" — это подвид "омикрона", и обычно заболевшие наблюдают у себя симптомы обычной ОРВИ, не более. Подавляющее большинство людей — 95% — переносят новую разновидность коронавируса легко, пишет Газета.Ru.

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