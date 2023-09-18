Инфекционист Викулов: россиянам нужно готовиться к тройной эпидемии в 2023 году

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В 2023 году жителей России ждёт тройная эпидемия. Такой прогноз дал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Фото: CC BY 2.0

Основным виновником скорого подъёма заболеваемости станет новая разновидность коронавируса под названием "Пирола", случаи которого всё чаще фиксируются в Европе.

Что касается России, на новую волну коронавируса должен наложиться подъём заболеваемости гриппом в сочетании с участившимися случаями других вирусных инфекций.

"В этом году прогнозируется фактически развитие тридемии", — сказал Викулов в эфире "Говорит Москва".

Чтобы защитить себя и своих близких, Викулов порекомендовал сделать прививку от гриппа, а также при нахождении в местах скопления людей не забывать про средства индивидуальной защиты.

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