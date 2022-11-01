Врач Болибок: COVID-19 будет существовать в виде сезонных или несезонных волн

Коронавирусная инфекция не уйдёт из РФ, а будет всегда функционировать в виде сезонных или несезонных волн. Такое мнение выразил иммунолог Владимир Болибок.

В интервью Москве 24 он отметил, что в стране сформировался коллективный иммунитет к COVID-19. При этом врач убеждён: заявлять о победе над коронавирусом пока преждевременно. По его словам, сейчас у пациентов с таким диагнозом редко прослеживается ярко выраженная симптоматика инфекции.

Как пояснил специалист, почти все жители РФ "познакомились" с COVID-19 и тем самым создали определённую защиту для своей иммунной системы, оберегающую от тяжёлых форм заболевания.

"Коронавирусная инфекция будет существовать с нами всё время в виде каких-то сезонных или несезонных волн", — считает Болибок.

Он не исключил возникновения новой волны COVID-19 весной следующего года.

Ранее российский исследователь Георгий Викулов сообщил, что пациенты зачастую переносят в лёгкой форме субтип омикрон-штамма "Цербер".