Коронавирусная инфекция не уйдёт из РФ, а будет всегда функционировать в виде сезонных или несезонных волн. Такое мнение выразил иммунолог Владимир Болибок.
В интервью Москве 24 он отметил, что в стране сформировался коллективный иммунитет к COVID-19. При этом врач убеждён: заявлять о победе над коронавирусом пока преждевременно. По его словам, сейчас у пациентов с таким диагнозом редко прослеживается ярко выраженная симптоматика инфекции.
Как пояснил специалист, почти все жители РФ "познакомились" с COVID-19 и тем самым создали определённую защиту для своей иммунной системы, оберегающую от тяжёлых форм заболевания.
"Коронавирусная инфекция будет существовать с нами всё время в виде каких-то сезонных или несезонных волн", — считает Болибок.
Он не исключил возникновения новой волны COVID-19 весной следующего года.
Ранее российский исследователь Георгий Викулов сообщил, что пациенты зачастую переносят в лёгкой форме субтип омикрон-штамма "Цербер".
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