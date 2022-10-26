Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов считает, что штамм коронавируса "Цербер" может стать основной причиной новой волны "Омикрона", потому как "Цербер" является его субтипом.
"Кентавр" — потому что это некий квазивид. То же самое "Цербер", это мутант, поэтому тоже придумали такое название", — приводит его слова NEWS. ru.
Также директор НИЦ сообщил, что "Цербер" переносится в лёгкой форме.
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