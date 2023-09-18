В Роспотребнадзоре сообщили, что в России пока нет ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса "пирола"

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым штаммом коронавируса "пирола". Об этом сообщили представители Роспотребнадзора.

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

До этого специалисты ведомства уже предупреждали, что из-за сочетания новых мутаций "пирола" будет заразнее уже известной разновидности коронавируса "омикрон".

Как пишет Газета.Ru, подъём заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом "пирола", будет не таким сильным, как при "омикроне". Как показали результаты лабораторных исследований китайских и шведских учёных, иммунная защита организма оказывает большее влияние на "пиролу", чего не наблюдалось с "омикроном".

Ранее академик РАН, вирусолог Сергей Нетёсов высказал мнение о том, что осенью россиянам следует ожидать новой волны коронавируса, возбудителем которой станет штамм "пирола".

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