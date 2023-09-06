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Академик Нетёсов: из-за нового штамма "Пирола" россиян ждёт новая волна коронавируса

1:14
Здоровье

Специалистам стало известно о появлении нового субварианта коронавируса, который назвали "Пирола". Академик РАН, вирусолог Сергей Нетёсов считает, что он вместе с уже известным вариантом "Эрис" станет причиной новой волны заболеваемости в России.

Академик Нетёсов: из-за нового штамма "Пирола" россиян ждёт новая волна коронавируса
Фото: CC BY 2.0

"Вот только что выявили совершенно новый вариант, пока условно названный "Пирола". Он содержит много новых мутаций и, похоже, может стать родоначальником нового семейства субвариантов после Омикрона", — рассказал Нетесов, слова которого приводит Газета.Ru.

Учёные выяснили, что "Пирола" обладает примерно 36 новыми мутациями, что позволяет сделать вывод о том, что этот штамм будет в скором времени доминировать на территории ЕС.

Так, британские власти отметили, что заболеваемость коронавирусом повысилась в два раза по сравнению с началом августа, хотя учёные пока не могут сказать, насколько тяжело протекает вызванное новым штаммом заболевание.

Нетесов уверен, что "Эрис" в сочетании с "Пиролой" вызовут всплеск коронавируса в России, а больше всего рискуют заразиться те граждане, которые не болели COVID-19 последние полтора года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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